Додано: Суб 30 січ, 2021 04:36

Dimn

Я все ще не бачу, чим банк надійніший:

Банківські послуги ліцензуються; послуги брокера ліцензуються

Банк показує цифри у своїй програмі; брокер показує цифри у своїй програмі.

Банк може збанкрутувати; брокер може збанкрутувати.

Щодо ЕЦП, то те, що ви його не бачите ще не значить, що його немає. Брокер сам вам його генерує, сам за Вас підписує заявку прямо у застосунку, з допомогою СМС ви лише підтверджуєте згоду на накладання підпису. Що заважає брокеру підписати таким чином від вашого імені будь-який документ - нічого, як і нічого не заважає Прихвату зробити те саме.

Вимагати у брокера довідку, що нац. депозитарій бачить папери у депозитарії брокера - це все одно, що вимагати у банку довідку, що НБУ дійсно бачить суму на вашому рахунку.

То у чому різниця? Прихват - надійна установа з незаплямованою діловою репутацією?



Я не намагаюся Вас переконати, що брокер краще, але виглядає так, що певний рівень ризику є і там, і там. Якщо ви комусь довіряєте більше, а комусь менше, та ще й готові за це платили, ніхто у вас право зробити такий вибір не забирає.

Клуб анонімних диванних аналітиків.