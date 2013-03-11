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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 04:36

Dimn
Я все ще не бачу, чим банк надійніший:
Банківські послуги ліцензуються; послуги брокера ліцензуються
Банк показує цифри у своїй програмі; брокер показує цифри у своїй програмі.
Банк може збанкрутувати; брокер може збанкрутувати.
Щодо ЕЦП, то те, що ви його не бачите ще не значить, що його немає. Брокер сам вам його генерує, сам за Вас підписує заявку прямо у застосунку, з допомогою СМС ви лише підтверджуєте згоду на накладання підпису. Що заважає брокеру підписати таким чином від вашого імені будь-який документ - нічого, як і нічого не заважає Прихвату зробити те саме.
Вимагати у брокера довідку, що нац. депозитарій бачить папери у депозитарії брокера - це все одно, що вимагати у банку довідку, що НБУ дійсно бачить суму на вашому рахунку.
То у чому різниця? Прихват - надійна установа з незаплямованою діловою репутацією?

Я не намагаюся Вас переконати, що брокер краще, але виглядає так, що певний рівень ризику є і там, і там. Якщо ви комусь довіряєте більше, а комусь менше, та ще й готові за це платили, ніхто у вас право зробити такий вибір не забирає.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:07

  klug написав:Dimn
Я все ще не бачу, чим банк надійніший:
Банківські послуги ліцензуються; послуги брокера ліцензуються
Банк показує цифри у своїй програмі; брокер показує цифри у своїй програмі.
Банк може збанкрутувати; брокер може збанкрутувати.
Щодо ЕЦП, то те, що ви його не бачите ще не значить, що його немає. Брокер сам вам його генерує, сам за Вас підписує заявку прямо у застосунку, з допомогою СМС ви лише підтверджуєте згоду на накладання підпису. Що заважає брокеру підписати таким чином від вашого імені будь-який документ - нічого, як і нічого не заважає Прихвату зробити те саме.
Вимагати у брокера довідку, що нац. депозитарій бачить папери у депозитарії брокера - це все одно, що вимагати у банку довідку, що НБУ дійсно бачить суму на вашому рахунку.
То у чому різниця? Прихват - надійна установа з незаплямованою діловою репутацією?

Я не намагаюся Вас переконати, що брокер краще, але виглядає так, що певний рівень ризику є і там, і там. Якщо ви комусь довіряєте більше, а комусь менше, та ще й готові за це платили, ніхто у вас право зробити такий вибір не забирає.

Я согласен с вами полностью. То что требовать что-то кроме выписки со счета ЦП депозитарной установы, все равно, что требовать от банка что НБУ видит мои деньги понял после того как потратил деньги на ОВГЗ. Хотя естественно это мои проблемы.
Почему банк надёжнее? "надежнее" имею ввиду меньше рисков мошенничества.
1. организационно правова форме банка (не ООО а АО), наличие информации о бенефициарах и сложности процедуры регистрации банка.
2. больший контроль и более зарегулированые отношения в банковской сфере со стороны НБ, наличие нормативов
3. Наличие информации о результатах деятельности банка которую можно получить на сайте НБУ.
Таким образом зарегистривать банк чтобы просто пропасть с деньгами клиентов неполучится.
По депозитарию в форме ООО я максимум могу проверить наличие лицензии на сайте нац комиссии, посмотреть реестр судебных решений, информацию по асвп, информацию по учередителям и директору. Собственно на этом все. Конечно
Минус конечно очевиден, в случае банкротства банка деньгам каюк, в случае банкротства Депозитария облигации передадут в нац депозитарий.
Dimn
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:15

Re: Рынок ОВГЗ

  Dimn написав:Минус конечно очевиден, в случае банкротства банка деньгам каюк, в случае банкротства Депозитария облигации передадут в нац депозитарий.

Факти - річ вперта
давайте візьмемо цифри за останні 20-30 років і подумаємо вголос.

Скільки впало банків і скільки впало брокерів?
Скільки грошей втратити люди в банках через банкопад, а скільки інвестори в бумагах?
Скільки років на ринку існуючі брокери, яка у них репутація, в яких установах проходить більше ліквідності, в кого краща клієнтська підтримка, а хто тебе тупо філонить місяцями?
Питання прості і актуальні.

ваші пункти 1-2-3 хороші на папері, на практиці все по іншому
яскравий приклад - живий труп Місто банк
....
Тобто НБУ у 2014–2016 роках провів банківську реформу, яка, за оцінкою Ради Нацбанку, коштувала країні 38% ВВП. Але внаслідок цього нічого принципово не змінилося:
https://mind.ua/publications/20219817-b ... misto-bank
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:37

  greenozon написав:
  Dimn написав:Минус конечно очевиден, в случае банкротства банка деньгам каюк, в случае банкротства Депозитария облигации передадут в нац депозитарий.

Факти - річ вперта
давайте візьмемо цифри за останні 20-30 років і подумаємо вголос.

Скільки впало банків і скільки впало брокерів?
Скільки грошей втратити люди в банках через банкопад, а скільки інвестори в бумагах?
Скільки років на ринку існуючі брокери, яка у них репутація, в яких установах проходить більше ліквідності, в кого краща клієнтська підтримка, а хто тебе тупо філонить місяцями?
Питання прості і актуальні.

ваші пункти 1-2-3 хороші на папері, на практиці все по іншому
яскравий приклад - живий труп Місто банк
....
Тобто НБУ у 2014–2016 роках провів банківську реформу, яка, за оцінкою Ради Нацбанку, коштувала країні 38% ВВП. Але внаслідок цього нічого принципово не змінилося:
https://mind.ua/publications/20219817-b ... misto-bank


Да, наверное Вы правы. Но я всё равно попытаюсь взять оригиналы доков с биржи. Хотя у usi репутация одна из лучших. И менеджер который меня сопровождает в целом, при всех за и против, адекватный.
Dimn
 
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