Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 бер, 2021 12:54
У всех торговая сессия неактивна сегодня? Пишет offline
rationalism
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Додано: Чет 25 бер, 2021 13:01
rationalism написав:
У всех торговая сессия неактивна сегодня? Пишет offline
А у них такое регулярно - в течение дня может быть то Offline, то Online.
ingtrans
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Додано: Чет 25 бер, 2021 13:02
alex2013a90 написав: МнеБыЭто написав: ingtrans написав:
За ввод нет комиссии, за покупку - 10 грн за сделку, за вывод, вроде, тоже нет.
Это в пределах одного банка, а если нет, скорее всего 0.5% от суммы за одну операцию
Выбирайте банк где нет комиссий, я платил с аваля, там СЕП бесплатный. За ввод в ICU тоже нет комиссий. Только 10 грн за сделку За вывод разные есть банки, я например выводить буду в Кредобанк, там ввод по реквизитам без комиссии
Ввод может и без комиссии, а вот последующее обналичивания введенного или дальнейший перевод ...
pret
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Додано: Пон 29 бер, 2021 13:36
Как правильно подавать декларацию за 2020 год по ОВГЗ?
Были только купонные выплаты и погашения.
До отмены ВС и после.
Согласно статьи 165.1.2
Налогового кодекса
эти доходы не включаются к налогооблагаемому доходу.
То есть их следует включать в раздел 11.3 декларации.
Но как тогда указать военный сбор, который был уплачен? Или не нужно?
M-A-X
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Додано: Сер 31 бер, 2021 13:25
dmytro_vasylenko_ua написав:
Использую приватбанк для ввода/вывода на ICU. За ввод комиссия банка 3 гривны, за вывод - ничего (выводил вроде на универсальную, но могу ошибаться). Сами ICU ничего не берут
У Привата ж вроде за перевод на врагов комиссия.
M-A-X
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Додано: Сер 31 бер, 2021 15:21
M-A-X написав:
Как правильно подавать декларацию за 2020 год по ОВГЗ?
Были только купонные выплаты и погашения.
До отмены ВС и после.
Согласно статьи 165.1.2
Налогового кодекса
эти доходы не включаются к налогооблагаемому доходу.
То есть их следует включать в раздел 11.3 декларации.
Но как тогда указать военный сбор, который был уплачен? Или не нужно?
Я все купоны указал, до и после ВС. Пишите в личку, если нужна помощь.
У меня хороший налоговый инспектор, все подсказал, все подал верно.
vadymbanker
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:25
Новини від ICU щодо зміни часу торгівлі на площадці
http://prntscr.com/110zrhs
greenozon
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