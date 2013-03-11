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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:54

Re: Рынок ОВГЗ

У всех торговая сессия неактивна сегодня? Пишет offline
rationalism
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 13:01

  rationalism написав:У всех торговая сессия неактивна сегодня? Пишет offline

А у них такое регулярно - в течение дня может быть то Offline, то Online.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 13:02

  alex2013a90 написав:
  МнеБыЭто написав:
  ingtrans написав:За ввод нет комиссии, за покупку - 10 грн за сделку, за вывод, вроде, тоже нет.


Это в пределах одного банка, а если нет, скорее всего 0.5% от суммы за одну операцию

Выбирайте банк где нет комиссий, я платил с аваля, там СЕП бесплатный. За ввод в ICU тоже нет комиссий. Только 10 грн за сделку За вывод разные есть банки, я например выводить буду в Кредобанк, там ввод по реквизитам без комиссии :D


Ввод может и без комиссии, а вот последующее обналичивания введенного или дальнейший перевод ...
pret
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 бер, 2021 13:36

Как правильно подавать декларацию за 2020 год по ОВГЗ?
Были только купонные выплаты и погашения.
До отмены ВС и после.

Согласно статьи 165.1.2 Налогового кодекса эти доходы не включаются к налогооблагаемому доходу.
То есть их следует включать в раздел 11.3 декларации.

Но как тогда указать военный сбор, который был уплачен? Или не нужно?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 13:25

  dmytro_vasylenko_ua написав:Использую приватбанк для ввода/вывода на ICU. За ввод комиссия банка 3 гривны, за вывод - ничего (выводил вроде на универсальную, но могу ошибаться). Сами ICU ничего не берут

У Привата ж вроде за перевод на врагов комиссия.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:21

Re: Рынок ОВГЗ

M-A-X написав:Как правильно подавать декларацию за 2020 год по ОВГЗ?
Были только купонные выплаты и погашения.
До отмены ВС и после.

Согласно статьи 165.1.2 Налогового кодекса эти доходы не включаются к налогооблагаемому доходу.
То есть их следует включать в раздел 11.3 декларации.

Но как тогда указать военный сбор, который был уплачен? Или не нужно?
Я все купоны указал, до и после ВС. Пишите в личку, если нужна помощь.
У меня хороший налоговый инспектор, все подсказал, все подал верно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:25

Новини від ICU щодо зміни часу торгівлі на площадці

http://prntscr.com/110zrhs
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:35

  greenozon написав:Новини від ICU щодо зміни часу торгівлі на площадці

http://prntscr.com/110zrhs

А смысл?
Может это шутка?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:35

M-A-X

мда, може й жарт.. перевірю сьогодні

поміж іншим - http://old.cbonds.ru/news/item/1353835
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:13

До кінця не зрозуміло - чи то був жарт чи ні
станом сьогодні, на 16:13 бачу таку ситуацію http://prntscr.com/114vs90
внизу пише що початок торгової сесії в 11:30, проте після 16 вже сесія закрита...
greenozon
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