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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:35

Re: Рынок ОВГЗ

Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:03

Re: Рынок ОВГЗ

Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:23

  osya1964 написав:Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?


Положительно, лично у меня с ними проблем не было (5+ лет). Покупал ОВГЗ + акции + выплаты дивидендов
DmitryZP
 
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