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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:35
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
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vadymbanker
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:03
Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?
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osya1964
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:23
osya1964 написав:
Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?
Положительно, лично у меня с ними проблем не было (5+ лет). Покупал ОВГЗ + акции + выплаты дивидендов
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