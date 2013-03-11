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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 кві, 2021 17:35
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
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vadymbanker
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:03
Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?
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osya1964
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:23
osya1964 написав:
Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?
Положительно, лично у меня с ними проблем не было (5+ лет). Покупал ОВГЗ + акции + выплаты дивидендов
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DmitryZP
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:14
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Яша
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:22
Яша написав:
Кто-нибудь пробовал?чтопочем?
Да ну
Мінімальний розмір угоди становить від 200 тисяч доларів США / євро.
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ingtrans
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:33
ingtrans написав: Яша написав:
Кто-нибудь пробовал?чтопочем?
Да ну
Мінімальний розмір угоди становить від 200 тисяч доларів США / євро.
Да ладно
или тут нищеброды собрались
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Яша
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:58
Яша написав:
https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/ukreksimbank-uklav-pershi-ugody-z-investuvannya-v-suverenni-evroobligaciyi-ukrayiny.html
Кто-нибудь пробовал?чтопочем?
"на строк від 3 до 10 років"... бракне оптимiзму... наразi
так може вийти, що на протязi тих 10ти рокiв ставки по депозитах, будуть вищi нiж по тим паперам... хоча хтозна
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pret
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