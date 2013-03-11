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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 17:35

Re: Рынок ОВГЗ

Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:03

Re: Рынок ОВГЗ

Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:23

  osya1964 написав:Хотел бы купить ОВГЗ через Универ,как относитесь к этой конторе?


Положительно, лично у меня с ними проблем не было (5+ лет). Покупал ОВГЗ + акции + выплаты дивидендов
DmitryZP
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:14

Re: Рынок ОВГЗ

https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... ayiny.html

Кто-нибудь пробовал?чтопочем?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:22

Re: Рынок ОВГЗ

  Яша написав:Кто-нибудь пробовал?чтопочем?

Да ну
Мінімальний розмір угоди становить від 200 тисяч доларів США / євро.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:33

  ingtrans написав:
  Яша написав:Кто-нибудь пробовал?чтопочем?

Да ну
Мінімальний розмір угоди становить від 200 тисяч доларів США / євро.

Да ладно :D или тут нищеброды собрались :)
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:58

  Яша написав:https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/ukreksimbank-uklav-pershi-ugody-z-investuvannya-v-suverenni-evroobligaciyi-ukrayiny.html

Кто-нибудь пробовал?чтопочем?


"на строк від 3 до 10 років"... бракне оптимiзму... наразi
так може вийти, що на протязi тих 10ти рокiв ставки по депозитах, будуть вищi нiж по тим паперам... хоча хтозна
pret
 
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