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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46
vadymbanker евробонды укрэксима не годятся.евробонды Украины пишут же от трёх лет.
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Яша
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Ірина_, Модератор
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