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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46

vadymbanker евробонды укрэксима не годятся.евробонды Украины пишут же от трёх лет.
Яша
 
Повідомлень: 1130
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Модератори: Ірина_, Модератор

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