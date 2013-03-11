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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46
vadymbanker евробонды укрэксима не годятся.евробонды Украины пишут же от трёх лет.
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Яша
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Додано: Сер 07 кві, 2021 19:59
Яша написав:vadymbanker евробонды укрэксима не годятся.евробонды Украины пишут же от трёх лет.
Выше в табличке указан эмитент эксим, а не Правительство Украины..
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vadymbanker
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:31
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prodigy
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Додано: Чет 08 кві, 2021 18:34
prodigy написав:
какая доходность %?
інформація звідси (почитую їхню аналітику інколи)https://ffin.ua/blog/articles/investyts ... -2903-0204
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greenozon
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:29
если не сложно то можно вкратце написать есть смысл туда входить? акции,бонды?
сижу в овгз изза того что гарантия 100%
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zoawlhxc
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Ірина_, Модератор
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