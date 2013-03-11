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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46

vadymbanker евробонды укрэксима не годятся.евробонды Украины пишут же от трёх лет.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:59

Re: Рынок ОВГЗ

Яша написав:vadymbanker евробонды укрэксима не годятся.евробонды Украины пишут же от трёх лет.
Выше в табличке указан эмитент эксим, а не Правительство Украины..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:31

  greenozon написав:В кого є 200К+
євробонди від Укрексіма

https://ffin.ua/upload/image/b860a36263 ... 214a77.png


какая доходность %?
prodigy
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:34

  prodigy написав:
  greenozon написав:В кого є 200К+
євробонди від Укрексіма

https://ffin.ua/upload/image/b860a36263 ... 214a77.png


какая доходность %?


інформація звідси (почитую їхню аналітику інколи)

https://ffin.ua/blog/articles/investyts ... -2903-0204
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:29

  greenozon написав:
  prodigy написав:
  greenozon написав:В кого є 200К+
євробонди від Укрексіма

https://ffin.ua/upload/image/b860a36263 ... 214a77.png


какая доходность %?


інформація звідси (почитую їхню аналітику інколи)

https://ffin.ua/blog/articles/investyts ... -2903-0204

если не сложно то можно вкратце написать есть смысл туда входить? акции,бонды?
сижу в овгз изза того что гарантия 100%
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:56

Re: Рынок ОВГЗ

zoawlhxc написав:
  greenozon написав:
  prodigy написав:[quote="5206212:greenozon"]В кого є 200К+
євробонди від Укрексіма

https://ffin.ua/upload/image/b860a36263 ... 214a77.png


какая доходность %?


інформація звідси (почитую їхню аналітику інколи)

https://ffin.ua/blog/articles/investyts ... -2903-0204

если не сложно то можно вкратце написать есть смысл туда входить? акции,бонды?
сижу в овгз изза того что гарантия 100%[/quote]Ждем свопы, форварды для физ лиц, не спишите.
vadymbanker
 
Повідомлень: 686
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  #<1 ... 198199200201
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