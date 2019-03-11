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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:46
vadymbanker евробонды укрэксима не годятся.евробонды Украины пишут же от трёх лет.
Додано: Сер 07 кві, 2021 19:59
Re: Рынок ОВГЗ
Выше в табличке указан эмитент эксим, а не Правительство Украины..
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:31
какая доходность %?
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:34
інформація звідси (почитую їхню аналітику інколи)
Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:29
если не сложно то можно вкратце написать есть смысл туда входить? акции,бонды?
сижу в овгз изза того что гарантия 100%
Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:56
Re: Рынок ОВГЗ
если не сложно то можно вкратце написать есть смысл туда входить? акции,бонды?
сижу в овгз изза того что гарантия 100%[/quote]Ждем свопы, форварды для физ лиц, не спишите.
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:47
Банківський конгломерат Тігіпка активно купує ОВДП
Додано: Пон 19 кві, 2021 21:26
⚠️ Предел портфеля ОВГЗ в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен, сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
«Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения», – заявил Шевченко. – «Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: «Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета». Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта».
Додано: Сер 21 кві, 2021 20:40
Re: Рынок ОВГЗ
По Привату дошла информация, что лимит покупки ОВГЗ назначают примерно в размере 70% от суммы в подтверждающих документах. По ICU мне назначили тоже назначили примерно в размере 70%.
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