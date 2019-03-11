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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:09
nekefer написав: ingtrans написав:
суммы в подтверждающих документах
за год? за три? за всю жизнь?
Берут документы примерно за 3-4 последних года.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:34
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