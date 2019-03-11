Берут документы примерно за 3-4 последних года.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:09
Додано: Чет 22 кві, 2021 10:34
Дохідність бумаг в Авалі стрімко зростає
Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:42
Рынок ОВГЗ
Подорожали ОЧЕНЬ!
Вот и у них и покупать. Но доллар бумаги пока не очень, лучше первичный рынок.
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