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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 07:09

  nekefer написав:
  ingtrans написав:суммы в подтверждающих документах

за год? за три? за всю жизнь?

Берут документы примерно за 3-4 последних года.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 10:34

Дохідність бумаг в Авалі стрімко зростає

https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:42

Рынок ОВГЗ

greenozon написав:Дохідність бумаг в Авалі стрімко зростає

https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp
Подорожали ОЧЕНЬ!
Вот и у них и покупать. Но доллар бумаги пока не очень, лучше первичный рынок.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:22

Re: Рынок ОВГЗ

Подскажите пожалуйста, пару фондов через кого лучше зайти на рынок ценных бумаг?
Смотрю в сторону icu.
anis
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