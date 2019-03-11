Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 кві, 2021 07:09
nekefer написав: ingtrans написав:
суммы в подтверждающих документах
за год? за три? за всю жизнь?
Берут документы примерно за 3-4 последних года.
ingtrans
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Додано: Чет 22 кві, 2021 10:34
Дохідність бумаг в Авалі стрімко зростає
https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp
greenozon
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 12:42
Подорожали ОЧЕНЬ!
Вот и у них и покупать. Но доллар бумаги пока не очень, лучше первичный рынок.
vadymbanker
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Додано: Суб 24 кві, 2021 13:22
Подскажите пожалуйста, пару фондов через кого лучше зайти на рынок ценных бумаг?
Смотрю в сторону icu.
anis
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Додано: Суб 24 кві, 2021 15:18
anis написав:Подскажите пожалуйста, пару фондов через кого лучше зайти на рынок ценных бумаг? Смотрю в сторону icu.
Смотря какие цб хотите купить, сумма, валюта.. пишите в личку, подскажу.
vadymbanker
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Додано: Суб 24 кві, 2021 18:58
vadymbanker написав:
Подорожали ОЧЕНЬ!
Вот и у них и покупать. Но доллар бумаги пока не очень, лучше первичный рынок.
почему большая разница между доходом в покупки и продажи?
zoawlhxc
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Додано: Суб 24 кві, 2021 19:19
zoawlhxc написав: vadymbanker написав:
Подорожали ОЧЕНЬ!
Вот и у них и покупать. Но доллар бумаги пока не очень, лучше первичный рынок.
почему большая разница между доходом в покупки и продажи?
Такие заявки стоят на продажу овгз собственниками данных овгз, они могут поставить заявку хоть на 25% доходности. Главное доходность это Продажа(меньшая), т.е. с какой доходностью брокер вам готов продать данную бумагу.
vadymbanker
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Додано: Суб 24 кві, 2021 22:09
zoawlhxc написав:
почему большая разница между доходом в покупки и продажи?
Потому что это закрытая тусовка.
Надо же торговцу на чем-то зарабатывать.
M-A-X
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