vadymbanker написав:Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется. НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ. Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года. Это смешные деньги, подать можно, это правильно.
У меня были выплаты и до и после В ИСЮ и на горячей линии налоговой сказали заполнять в 11.3 Также стянул свои доходы, о которых известно налоговой в электронном кабинете, там где ОВГЗ, там нули для налогообложения.
vadymbanker написав:Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется. НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ. Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года. Это смешные деньги, подать можно, это правильно.
У меня были выплаты и до и после В ИСЮ и на горячей линии налоговой сказали заполнять в 11.3 Также стянул свои доходы, о которых известно налоговой в электронном кабинете, там где ОВГЗ, там нули для налогообложения.
Неверно, до 23 мая 2020 года, купоны облагались военным сбором, следователь данный тип удержания по доходу необходимо указать в 10.10, это не страшно, я указывал, никаких вопросов не было, всё прошло, еще и налоговую льготу вернули.
vadymbanker написав:При выплате исключительно купонов, без погашения овгз, заполняется пункт 11.3, а так же 10.10, если купон выплачивался, когда он еще облагался ВС(заполняется как удержан налоговым агентом!) При погашение овгз, так же заполняется ф1, если есть разница между покупкой и продажей/погашением овгз(одно и тоже в данном случаи), но ниже в Втором разделе всё прописывается по нулям. Постепенное легализация капитала, - его показ, это ваших же интересов.
в инструкции к заполнению декларации указано что операции с овгз (в том числе образующие инвест результат) не включаются в ф1. нельзя указать в ф1 инвест прибыль, а потом проставить нули, это даже выглядит как то не корректно
Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется. НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ. Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года. Это смешные деньги, подать можно, это правильно.
Не вводите людей в заблуждение. Все доходы от овгз идут в 11.3. Ф1 не заполняется, в 10.10 по овгз также ничего не идет (сюда можете %% по депо написать)! Независимо от даты погашения. Проверено на прошлогодней декларации и подтвердилось инспектором при подаче этой.
UX-2019 написав:[quote="5219607:vadymbanker"]При выплате исключительно купонов, без погашения овгз, заполняется пункт 11.3, а так же 10.10, если купон выплачивался, когда он еще облагался ВС(заполняется как удержан налоговым агентом!) При погашение овгз, так же заполняется ф1, если есть разница между покупкой и продажей/погашением овгз(одно и тоже в данном случаи), но ниже в Втором разделе всё прописывается по нулям. Постепенное легализация капитала, - его показ, это ваших же интересов.
в инструкции к заполнению декларации указано что операции с овгз (в том числе образующие инвест результат) не включаются в ф1. нельзя указать в ф1 инвест прибыль, а потом проставить нули, это даже выглядит как то не корректно
Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется. НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ. Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года. Это смешные деньги, подать можно, это правильно.
Не вводите людей в заблуждение. Все доходы от овгз идут в 11.3. Ф1 не заполняется, в 10.10 по овгз также ничего не идет (сюда можете %% по депо написать)! Независимо от даты погашения. Проверено на прошлогодней декларации и подтвердилось инспектором при подаче этой.[/quote]Я тоже подавал декларацию, купоны по которым был ВС указал в 10.10. так как был же ВС! заполняется как удержан налоговым агентом. Если был ВС, значит был, значит заполнять необходимо.
vadymbanker написав:Я тоже подавал декларацию, купоны по которым был ВС указал в 10.10. так как был же ВС! заполняется как удержан налоговым агентом. Если был ВС, значит был, значит заполнять необходимо.
То, что вы говорите, противоречит закону. Не смотрите вы на то, есть ВС или нет, удержан он или нет - это не критерий, по которому соответствующий доход нужно относить в п. 10.10. Вот первоисточник, НПА, п. 165.1.2, 165.1.52. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3699
З.Ы. Если вы так заполняли декларацию, это еще не означает, что так правильно)