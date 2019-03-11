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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 17:38

  vadymbanker написав:Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется.
НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ.
Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года.
Это смешные деньги, подать можно, это правильно.

У меня были выплаты и до и после
В ИСЮ и на горячей линии налоговой сказали заполнять в 11.3
Также стянул свои доходы, о которых известно налоговой в электронном кабинете, там где ОВГЗ, там нули для налогообложения.
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 17:40

  vadymbanker написав:Постепенное легализация капитала, - его показ, это ваших же интересов.

Тут только легализация процентов, а они и так лекальны.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 18:14

Re: Рынок ОВГЗ

M-A-X написав:
  vadymbanker написав:Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется.
НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ.
Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года.
Это смешные деньги, подать можно, это правильно.

У меня были выплаты и до и после
В ИСЮ и на горячей линии налоговой сказали заполнять в 11.3
Также стянул свои доходы, о которых известно налоговой в электронном кабинете, там где ОВГЗ, там нули для налогообложения.
Неверно, до 23 мая 2020 года, купоны облагались военным сбором, следователь данный тип удержания по доходу необходимо указать в 10.10, это не страшно, я указывал, никаких вопросов не было, всё прошло, еще и налоговую льготу вернули.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 06:45

  vadymbanker написав:
UX-2019 написав:
  vadymbanker написав:При выплате исключительно купонов, без погашения овгз, заполняется пункт 11.3, а так же 10.10, если купон выплачивался, когда он еще облагался ВС(заполняется как удержан налоговым агентом!)
При погашение овгз, так же заполняется ф1, если есть разница между покупкой и продажей/погашением овгз(одно и тоже в данном случаи), но ниже в Втором разделе всё прописывается по нулям.
Постепенное легализация капитала, - его показ, это ваших же интересов.

в инструкции к заполнению декларации указано что операции с овгз (в том числе образующие инвест результат) не включаются в ф1.
нельзя указать в ф1 инвест прибыль, а потом проставить нули, это даже выглядит как то не корректно
Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется.
НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ.
Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года.
Это смешные деньги, подать можно, это правильно.

Не вводите людей в заблуждение. Все доходы от овгз идут в 11.3. Ф1 не заполняется, в 10.10 по овгз также ничего не идет (сюда можете %% по депо написать)! Независимо от даты погашения. Проверено на прошлогодней декларации и подтвердилось инспектором при подаче этой.
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 08:36

Re: Рынок ОВГЗ

la9 написав:
  vadymbanker написав:
UX-2019 написав:[quote="5219607:vadymbanker"]При выплате исключительно купонов, без погашения овгз, заполняется пункт 11.3, а так же 10.10, если купон выплачивался, когда он еще облагался ВС(заполняется как удержан налоговым агентом!)
При погашение овгз, так же заполняется ф1, если есть разница между покупкой и продажей/погашением овгз(одно и тоже в данном случаи), но ниже в Втором разделе всё прописывается по нулям.
Постепенное легализация капитала, - его показ, это ваших же интересов.

в инструкции к заполнению декларации указано что операции с овгз (в том числе образующие инвест результат) не включаются в ф1.
нельзя указать в ф1 инвест прибыль, а потом проставить нули, это даже выглядит как то не корректно
Вы правы, согласно Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, глава 4, статья 2, пункт 1, - Ф1 не заполняется.
НО! Заполняется Ф1 если погашение овгз было до 23 мая 2020 года, так-как только с 23 мая 2020 года отменили ВС, с прибыли и ИНВЕСТ ПРИБЫЛИ.
Купоны обязательно заполняются в 10.10, где есть военный сбор, т.е. до 23 мая выплаты и по желанию в 11.3 после выплаты купонов с 23 мая 2020 года.
Это смешные деньги, подать можно, это правильно.

Не вводите людей в заблуждение. Все доходы от овгз идут в 11.3. Ф1 не заполняется, в 10.10 по овгз также ничего не идет (сюда можете %% по депо написать)! Независимо от даты погашения. Проверено на прошлогодней декларации и подтвердилось инспектором при подаче этой.[/quote]Я тоже подавал декларацию, купоны по которым был ВС указал в 10.10. так как был же ВС! заполняется как удержан налоговым агентом.
Если был ВС, значит был, значит заполнять необходимо.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:00

Re: Рынок ОВГЗ

  vadymbanker написав:Я тоже подавал декларацию, купоны по которым был ВС указал в 10.10. так как был же ВС! заполняется как удержан налоговым агентом.
Если был ВС, значит был, значит заполнять необходимо.

То, что вы говорите, противоречит закону. Не смотрите вы на то, есть ВС или нет, удержан он или нет - это не критерий, по которому соответствующий доход нужно относить в п. 10.10.
Вот первоисточник, НПА, п. 165.1.2, 165.1.52.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3699

З.Ы. Если вы так заполняли декларацию, это еще не означает, что так правильно)
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:25

Re: Рынок ОВГЗ

Речь идет не о подоходном налоге физ лиц(НДФЛ), который описан в 165 статье, а о военном сборе, который прописан в Підрозділ 10. Інші перехідні положення ПКУ. До 23 мая 2020 года, согласно Підрозділ 10. Інші перехідні положення ПКУ, купон облагался ВС, следовательно, данное обязательное удержание налоговым агентом, необходимо указать в 10.10, указав по курсу НБУ сколько именно было удержано налоговым агентом военного сбора от купона, а так же проставив нули/прочерки в колонке НДФЛ в 10.10 под этим же купоном.
Не знаю, как еще объяснить.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 19:23

  vadymbanker написав:Речь идет не о подоходном налоге физ лиц(НДФЛ), который описан в 165 статье, а о военном сборе, который прописан в Підрозділ 10. Інші перехідні положення ПКУ. До 23 мая 2020 года, согласно Підрозділ 10. Інші перехідні положення ПКУ, купон облагался ВС, следовательно, данное обязательное удержание налоговым агентом, необходимо указать в 10.10, указав по курсу НБУ сколько именно было удержано налоговым агентом военного сбора от купона, а так же проставив нули/прочерки в колонке НДФЛ в 10.10 под этим же купоном.
Не знаю, как еще объяснить.

И снова вы неправильно трактуете НПА. В этой норме речь не о НДФЛ, а о Доходах в принципе - "Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу".
Впрочем, сейчас это уже всё не актуально, учитывая окончание сроков декларирования... Разве что, кто-то подаст уточненку
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 22:56

Re: Рынок ОВГЗ

la9 написав:
  vadymbanker написав:Речь идет не о подоходном налоге физ лиц(НДФЛ), который описан в 165 статье, а о военном сборе, который прописан в Підрозділ 10. Інші перехідні положення ПКУ. До 23 мая 2020 года, согласно Підрозділ 10. Інші перехідні положення ПКУ, купон облагался ВС, следовательно, данное обязательное удержание налоговым агентом, необходимо указать в 10.10, указав по курсу НБУ сколько именно было удержано налоговым агентом военного сбора от купона, а так же проставив нули/прочерки в колонке НДФЛ в 10.10 под этим же купоном.
Не знаю, как еще объяснить.

И снова вы неправильно трактуете НПА. В этой норме речь не о НДФЛ, а о Доходах в принципе - "Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу".
Впрочем, сейчас это уже всё не актуально, учитывая окончание сроков декларирования... Разве что, кто-то подаст уточненку
И всё же вы не правы. Отмотайте версию ПКУ на 1 января 2020 года, увидите, что овгз не облагаются налогом, в той же 165 статье, но военный сбор(!не налог!) в силе, в переходных положениях.
vadymbanker
 
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