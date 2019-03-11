vadymbanker написав:Отмотайте версию ПКУ на 1 января 2020 года, увидите, что овгз не облагаются налогом, в той же 165 статье, но военный сбор(!не налог!) в силе, в переходных положениях.
Уже писал вам, что вы неправильно трактуете НПА. При чем здесь - облагается или нет? Спор о том, в какую графу относить. Ключевое значение имеет не взимание налога с дохода, а отнесение этого дохода к тем, которые включаются в налогооблагаемый доход или нет. В 10.10 - включаются, в 11.3 - нет. Доходы от овгз не включаются - ссылку на ст.165 давал. Судя по вашим более ранним постам, у вас в 10.10 только доход от овгз и указан. И тогда с условных 100 грн дохода вы показали прочерк в графе ндфл и 1,5 грн в графе ВС. Угадал? А если кроме этих 100 грн, есть еще 100 грн другого дохода? Тогда вы пишете в 10.10 - 200 грн дохода и ндфл 18 грн + ВС 3 грн? )) Для наглядности - ссылка на форму декларации https://tax.gov.ua/data/normativ/000/00 ... _roku_.xls
З.Ы. Кроме меня, выше и другие форумчане озвучивали такую же позицию. Т.е., все, кроме вас, не правы, выходит... Я бы, как минимум, задумался - может, это я ошибаюсь?
Я это и писал, в декларации в этом году, в 10.10 по купону до 23 мая, я указал только ВС и прочерки в ндфл, купоны после 23 мая я отнес в 11.3 и это было правильно.
la9 Конституция понятна, но налоговая пишет что есть исключения при которых декларация подается по желанию, например депозиты в которых банк выступает налоговым агентом. Так вот если теперь проценты от ОВГЗ перестали облагаться налогами (и это единственные годовые доходы), то обязательство подавать налоговую декларацию все равно осталось?
Makepeace написав:la9 Конституция понятна, но налоговая пишет что есть исключения при которых декларация подается по желанию, например депозиты в которых банк выступает налоговым агентом. Так вот если теперь проценты от ОВГЗ перестали облагаться налогами (и это единственные годовые доходы), то обязательство подавать налоговую декларацию все равно осталось?
Не сравнивайте с депо. Банк не подает в налоговую инфо конкретно по вашим депо с привязкой к ИНН. А вот брокер - подает. То есть, налоговая видит, что вы заработали 1К на ОВГЗ, но не видит от вас декларации. Понятно, что налоги давно уплачены, дело не в этом. Если подходить с точки зрения законности, то имеет место неподача декларации, как минимум. Это админ правонарушение. Если не изменяет память, это 170 грн. Но будет ли налоговая морочить себе голову из-за этих копеек - это уже другой вопрос . Вопрос здесь больше в подтверждении законности происхождения средств. Насколько это необходимо челу - каждый решает сам.