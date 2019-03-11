la9 написав:

vadymbanker написав: Отмотайте версию ПКУ на 1 января 2020 года, увидите, что овгз не облагаются налогом, в той же 165 статье, но военный сбор(!не налог!) в силе, в переходных положениях. Отмотайте версию ПКУ на 1 января 2020 года, увидите, что овгз не облагаются налогом, в той же 165 статье, но военный сбор(!не налог!) в силе, в переходных положениях.

Уже писал вам, что вы неправильно трактуете НПА. При чем здесь - облагается или нет? Спор о том, в какую графу относить. Ключевое значение имеет не взимание налога с дохода, а отнесение этого дохода к тем, которые включаются в налогооблагаемый доход или нет. В 10.10 - включаются, в 11.3 - нет. Доходы от овгз не включаются - ссылку на ст.165 давал.Судя по вашим более ранним постам, у вас в 10.10 только доход от овгз и указан. И тогда с условных 100 грн дохода вы показали прочерк в графе ндфл и 1,5 грн в графе ВС. Угадал? А если кроме этих 100 грн, есть еще 100 грн другого дохода? Тогда вы пишете в 10.10 - 200 грн дохода и ндфл 18грн + ВС 3 грн? ))Для наглядности - ссылка на форму декларацииЗ.Ы. Кроме меня, выше и другие форумчане озвучивали такую же позицию. Т.е., все, кроме вас, не правы, выходит...Я бы, как минимум, задумался - может, это я ошибаюсь?