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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 202203204205
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:21

Re: Рынок ОВГЗ

la9 написав:
  vadymbanker написав:Отмотайте версию ПКУ на 1 января 2020 года, увидите, что овгз не облагаются налогом, в той же 165 статье, но военный сбор(!не налог!) в силе, в переходных положениях.

Уже писал вам, что вы неправильно трактуете НПА. При чем здесь - облагается или нет? Спор о том, в какую графу относить. Ключевое значение имеет не взимание налога с дохода, а отнесение этого дохода к тем, которые включаются в налогооблагаемый доход или нет. В 10.10 - включаются, в 11.3 - нет. Доходы от овгз не включаются - ссылку на ст.165 давал.
Судя по вашим более ранним постам, у вас в 10.10 только доход от овгз и указан. И тогда с условных 100 грн дохода вы показали прочерк в графе ндфл и 1,5 грн в графе ВС. Угадал? А если кроме этих 100 грн, есть еще 100 грн другого дохода? Тогда вы пишете в 10.10 - 200 грн дохода и ндфл 18 :!: грн + ВС 3 грн? ))
Для наглядности - ссылка на форму декларации https://tax.gov.ua/data/normativ/000/00 ... _roku_.xls

З.Ы. Кроме меня, выше и другие форумчане озвучивали такую же позицию. Т.е., все, кроме вас, не правы, выходит...
Я бы, как минимум, задумался - может, это я ошибаюсь? :?: :wink:
Я это и писал, в декларации в этом году, в 10.10 по купону до 23 мая, я указал только ВС и прочерки в ндфл, купоны после 23 мая я отнес в 11.3 и это было правильно.
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:55

greenozon В такому разі вони виросли в ціні.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:29

  Філ написав:greenozon В такому разі вони виросли в ціні.

Ви праві, виросли в ціні,
просіли в дохідності
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:46

Если доход только от ОВГЗ, нужно ли вообще подавать ежегодную декларацию по закону или как с депозитами, не обязательно?
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 20:15

  Makepeace написав:Если доход только от ОВГЗ, нужно ли вообще подавать ежегодную декларацию по закону или как с депозитами, не обязательно?

Ст. 67 Конституции Украины:
"Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом."

Закон (т.е. ПКУ) освобождает от подачи декларации?
Если - нет, то ответ очевиден.

Но, не понятен смысл вопроса, который задается после окончания сроков декларирования :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:23

la9
Конституция понятна, но налоговая пишет что есть исключения при которых декларация подается по желанию, например депозиты в которых банк выступает налоговым агентом. Так вот если теперь проценты от ОВГЗ перестали облагаться налогами (и это единственные годовые доходы), то обязательство подавать налоговую декларацию все равно осталось?
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:38

  Makepeace написав:la9
Конституция понятна, но налоговая пишет что есть исключения при которых декларация подается по желанию, например депозиты в которых банк выступает налоговым агентом. Так вот если теперь проценты от ОВГЗ перестали облагаться налогами (и это единственные годовые доходы), то обязательство подавать налоговую декларацию все равно осталось?

Не сравнивайте с депо.
Банк не подает в налоговую инфо конкретно по вашим депо с привязкой к ИНН. А вот брокер - подает. То есть, налоговая видит, что вы заработали 1К на ОВГЗ, но не видит от вас декларации. Понятно, что налоги давно уплачены, дело не в этом. Если подходить с точки зрения законности, то имеет место неподача декларации, как минимум. Это админ правонарушение. Если не изменяет память, это 170 грн. Но будет ли налоговая морочить себе голову из-за этих копеек - это уже другой вопрос :wink: .
Вопрос здесь больше в подтверждении законности происхождения средств. Насколько это необходимо челу - каждый решает сам.
la9
 
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