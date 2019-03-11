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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 тра, 2021 10:23
klug
на городі бузина а в києві дядько
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Додано: Нед 23 тра, 2021 10:34
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greenozon
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Додано: Нед 23 тра, 2021 11:54
vadymbanker написав:
Это смешные деньги, подать можно, это правильно.
ничего подавать не надо...обойдешься
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:37
Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
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