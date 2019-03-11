|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 тра, 2021 10:23
klug
на городі бузина а в києві дядько
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11388
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 23 тра, 2021 10:34
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11388
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 883 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 23 тра, 2021 11:54
vadymbanker написав:
Это смешные деньги, подать можно, это правильно.
ничего подавать не надо...обойдешься
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6592
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2759 раз.
- Подякували: 2209 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:37
Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
-
vremia_lug
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 28.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:05
vremia_lug написав:
Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
банки поищите в интернете, как вариант можно рассмотреть укргаз, пивденный и другие по списку, или частных брокеров типа icu
справка подойдет, если 500 тыс. это проценты по депозиту
-
UX-2019
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 24.01.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:41
vremia_lug написав:Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:52
vadymbanker написав:
Подробнее в личку.
Неужели там что-то такое секретное, что можно только через личку... Напишите уже подробности здесь вместо копирования своих сообщений о "райф овдп".
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2812
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:09
vadymbanker написав:
vremia_lug написав:Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.
а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку
-
UX-2019
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 24.01.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:58
UX-2019 написав: vadymbanker написав:
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.
а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку
Где лучше всего смотреть?
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1847
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:00
vadymbanker написав:
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
icu может купить у них?
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1847
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|18
|5705
|
П'ят 14 тра, 2021 15:25
sinowi
|
|53
|21933
|
|
|1
|15543
|
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
|