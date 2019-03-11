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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 204205206207>
Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 10:23

klug
на городі бузина а в києві дядько
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 10:34

Тарифікатор по комісіях Кредо по купівлі бумаг

https://news.finance.ua/ua/news/-/49323 ... redobankom
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Повідомлення Додано: Нед 23 тра, 2021 11:54

  vadymbanker написав:Это смешные деньги, подать можно, это правильно.


ничего подавать не надо...обойдешься :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:37

Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
vremia_lug
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:05

  vremia_lug написав:Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?

банки поищите в интернете, как вариант можно рассмотреть укргаз, пивденный и другие по списку, или частных брокеров типа icu
справка подойдет, если 500 тыс. это проценты по депозиту :lol:
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:41

Re: Рынок ОВГЗ

vremia_lug написав:Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:52

Re: Рынок ОВГЗ

  vadymbanker написав:Подробнее в личку.

Неужели там что-то такое секретное, что можно только через личку... Напишите уже подробности здесь вместо копирования своих сообщений о "райф овдп".
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:09

  vadymbanker написав:
vremia_lug написав:Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.

а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:58

  UX-2019 написав:
  vadymbanker написав:Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.

а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку

Где лучше всего смотреть?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:00

  vadymbanker написав:Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.

icu может купить у них?
M-A-X
 
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