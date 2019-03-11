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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01
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vadymbanker
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Додано: Суб 29 тра, 2021 11:48
M-A-X написав: UX-2019 написав: vadymbanker написав:
Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.
а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку
Где лучше всего смотреть?
могу ошибаться, но на сколько мне известно большинство сделок по облигациям у нас проходят на пфтс (биржа), там и смотрите
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UX-2019
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