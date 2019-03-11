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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01

Re: Рынок ОВГЗ

ОВГЗ Пошаговая инструкция
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:48

  M-A-X написав:
  UX-2019 написав:
  vadymbanker написав:Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.

а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку

Где лучше всего смотреть?

могу ошибаться, но на сколько мне известно большинство сделок по облигациям у нас проходят на пфтс (биржа), там и смотрите
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 16:19

Re: Рынок ОВГЗ

Объясните по налогам.
Продал квартиру, положил на депо.
Потом купил квартиру и машину, подтверждая происхождение средств договором купли продажи квартиры.
В банке сказали что могут купить ОВГЗ на сумму продажи квартиры, т.к. когда открывал депо, подтверждал средства этим же договором.
При погашении ОВГЗ, нужно будет подать электронную декларацию.
Могут ли возникнуть проблемы в налоговой, что у меня доходы получаются в разы меньше, чем стоимость квартиры + машины + ОВГЗ?
Может не стоит лезть в ОВГЗ и тихо сидеть на депозите?
Stine
 
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  #<1 ... 204205206207
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