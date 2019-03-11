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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01
Re: Рынок ОВГЗ
ОВГЗ Пошаговая инструкция
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:48
могу ошибаться, но на сколько мне известно большинство сделок по облигациям у нас проходят на пфтс (биржа), там и смотрите
Додано: Чет 03 чер, 2021 16:19
Re: Рынок ОВГЗ
Объясните по налогам.
Продал квартиру, положил на депо.
Потом купил квартиру и машину, подтверждая происхождение средств договором купли продажи квартиры.
В банке сказали что могут купить ОВГЗ на сумму продажи квартиры, т.к. когда открывал депо, подтверждал средства этим же договором.
При погашении ОВГЗ, нужно будет подать электронную декларацию.
Могут ли возникнуть проблемы в налоговой, что у меня доходы получаются в разы меньше, чем стоимость квартиры + машины + ОВГЗ?
Может не стоит лезть в ОВГЗ и тихо сидеть на депозите?
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