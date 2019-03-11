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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:01

Re: Рынок ОВГЗ

ОВГЗ Пошаговая инструкция
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:48

  M-A-X написав:
  UX-2019 написав:
  vadymbanker написав:Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд.
Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка.
Подробнее в личку.

а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку

Где лучше всего смотреть?

могу ошибаться, но на сколько мне известно большинство сделок по облигациям у нас проходят на пфтс (биржа), там и смотрите
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 10:11

цікава думка від досвідченого інвестора Івана Кампана щодо ОВДП

https://youtu.be/Dxzb2pKhno4?t=3286
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:58

Re: Рынок ОВГЗ

Есть кто с Укргазом работает по овгз?
Промежуточные проценты когда на счет приходят относительно даты выплаты, анонсированной Минфином?
Комиссия за снятие какая, если есть? Если без потерь, то выход только через месячный депозит как и ранее было?
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 14:55

  rasmus написав:Есть кто с Укргазом работает по овгз?
Промежуточные проценты когда на счет приходят относительно даты выплаты, анонсированной Минфином?
Комиссия за снятие какая, если есть? Если без потерь, то выход только через месячный депозит как и ранее было?

что должно означать промежуточные проценты? если имеется ввиду зачисление денег от купона, то в день выплаты во второй половине дня.
комиссия за снятие зависит от тарифного плана, от 0,5 до 1%, но там вроди есть лимит типа не более х, через месячный депо бесплатно, либо как вариант перевод безналом через мобильное приложение бесплатно
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:06

Re: Рынок ОВГЗ

  UX-2019 написав:зачисление денег от купона

если овгз на 2 года и выплаты раз в пол-года, то это так называть правильно?
не силен я в терминологии этой, спасибо за пояснения!

  UX-2019 написав:то в день выплаты во второй половине дня
- тогда надо идти разбираться, уж больше чем даже 1 день прошло ....
rasmus
 
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