vadymbanker написав:Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд. Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка. Подробнее в личку.
а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку
Где лучше всего смотреть?
могу ошибаться, но на сколько мне известно большинство сделок по облигациям у нас проходят на пфтс (биржа), там и смотрите
Есть кто с Укргазом работает по овгз? Промежуточные проценты когда на счет приходят относительно даты выплаты, анонсированной Минфином? Комиссия за снятие какая, если есть? Если без потерь, то выход только через месячный депозит как и ранее было?
rasmus написав:Есть кто с Укргазом работает по овгз? Промежуточные проценты когда на счет приходят относительно даты выплаты, анонсированной Минфином? Комиссия за снятие какая, если есть? Если без потерь, то выход только через месячный депозит как и ранее было?
что должно означать промежуточные проценты? если имеется ввиду зачисление денег от купона, то в день выплаты во второй половине дня. комиссия за снятие зависит от тарифного плана, от 0,5 до 1%, но там вроди есть лимит типа не более х, через месячный депо бесплатно, либо как вариант перевод безналом через мобильное приложение бесплатно
если овгз на 2 года и выплаты раз в пол-года, то это так называть правильно? === купон = % по овгз за пол-года ==== ? Не силен я в терминологии этой, для меня это просто безналоговый депозит ) Спасибо за пояснения!
UX-2019 написав:то в день выплаты во второй половине дня
- тогда надо идти разбираться, уж больше чем даже 1 день прошло ....
если овгз на 2 года и выплаты раз в пол-года, то это так называть правильно? === купон = % по овгз за пол-года ==== ? Не силен я в терминологии этой, для меня это просто безналоговый депозит ) Спасибо за пояснения!
UX-2019 написав:то в день выплаты во второй половине дня
- тогда надо идти разбираться, уж больше чем даже 1 день прошло ....
у меня всегда день в день приходит, но в теории до 3 банковских дней может быть. уточните у менеджера, она сможет точнее сказать на каком этапе деньги зависли