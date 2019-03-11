vadymbanker написав:Единственный индикатор реальной/справедливой доходности овгз, это в вбиваете в гугл - "райф овдп", все остальные снимают сливки, icu, универ, др банки и тд. Находите брокера/банк, желательно мелкий региональный и покупаете через него эти же овгз у райфа. Самый выгодный вариант, точка. Подробнее в личку.
а в чем проблема зайти на биржу и посмотреть топ котировки? даже бегло выше что есть предложения выгоднее аваля; или выйти на первичку
Где лучше всего смотреть?
могу ошибаться, но на сколько мне известно большинство сделок по облигациям у нас проходят на пфтс (биржа), там и смотрите
Есть кто с Укргазом работает по овгз? Промежуточные проценты когда на счет приходят относительно даты выплаты, анонсированной Минфином? Комиссия за снятие какая, если есть? Если без потерь, то выход только через месячный депозит как и ранее было?
rasmus написав:Есть кто с Укргазом работает по овгз? Промежуточные проценты когда на счет приходят относительно даты выплаты, анонсированной Минфином? Комиссия за снятие какая, если есть? Если без потерь, то выход только через месячный депозит как и ранее было?
что должно означать промежуточные проценты? если имеется ввиду зачисление денег от купона, то в день выплаты во второй половине дня. комиссия за снятие зависит от тарифного плана, от 0,5 до 1%, но там вроди есть лимит типа не более х, через месячный депо бесплатно, либо как вариант перевод безналом через мобильное приложение бесплатно
если овгз на 2 года и выплаты раз в пол-года, то это так называть правильно? === купон = % по овгз за пол-года ==== ? Не силен я в терминологии этой, для меня это просто безналоговый депозит ) Спасибо за пояснения!
UX-2019 написав:то в день выплаты во второй половине дня
- тогда надо идти разбираться, уж больше чем даже 1 день прошло ....
если овгз на 2 года и выплаты раз в пол-года, то это так называть правильно? === купон = % по овгз за пол-года ==== ? Не силен я в терминологии этой, для меня это просто безналоговый депозит ) Спасибо за пояснения!
UX-2019 написав:то в день выплаты во второй половине дня
- тогда надо идти разбираться, уж больше чем даже 1 день прошло ....
у меня всегда день в день приходит, но в теории до 3 банковских дней может быть. уточните у менеджера, она сможет точнее сказать на каком этапе деньги зависли
greenozon написав:Які нові послуги доступні в Дії:
Сплата податків та подання декларацій. Задекларувати доходи, сплатити податки і збори ФОП, переглянути декларації та розрахунки за минулі періоди — все це тепер можна зробити в Дії. Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку. Система сповіщень нагадуватиме про граничні дати подання декларацій та сплати податків.
До чего техника дошла... А в каком меню это можно найти? Посмотрел я свою Дию и не нашел там такой опции
vremia_lug написав:Подскажите, как для первого раза купить ОВГЗ в гривне на сумму 500 тыс. грн. Через какой банк лучше обратиться, чтобы комиссия не сожрала сильно доход. И подойдет ли справка о закрытии депозита, как документ подтверждающий средства?
Рекомендую Укрэксим. Банк дубовый, конечно (там еще принтеры стоят такие, какими в конце 90-х в банках пользовались) и за каждым чихом приходится лично являться в отделение (мобильный банкинг там - одно название). Но если время есть, то с точки зрения комиссий выгодно