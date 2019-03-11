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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:00
ingtrans написав:
По Привату дошла информация, что лимит покупки ОВГЗ назначают примерно в размере 70% от суммы в подтверждающих документах. По ICU мне назначили тоже назначили примерно в размере 70%.
Какие документы подойдут для подтверждения? Депо в том же привате разрешат использовать для покупки овгз?
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