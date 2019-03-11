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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 206207208209>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:00

  ingtrans написав:По Привату дошла информация, что лимит покупки ОВГЗ назначают примерно в размере 70% от суммы в подтверждающих документах. По ICU мне назначили тоже назначили примерно в размере 70%.


Какие документы подойдут для подтверждения? Депо в том же привате разрешат использовать для покупки овгз?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:31

  Scholar написав:
  ingtrans написав:По Привату дошла информация, что лимит покупки ОВГЗ назначают примерно в размере 70% от суммы в подтверждающих документах. По ICU мне назначили тоже назначили примерно в размере 70%.


Какие документы подойдут для подтверждения? Депо в том же привате разрешат использовать для покупки овгз?


Зависит от банка. Говорил сегодня с Ощадом, у меня там депо лежит. Они сказали, что это ничего не значит, все равно всю сумму нужно будет подтверждать дополнительно документами (либо справка из налоговой, либо крупная продажа). Т.е. даже депо, который лежит в самом банке, нужно при переброске на счет ЦБ подтвержать. И перед этим еще одна-полторы недели уйдет на проверку службой безопасности этого же прекрасного банка. Одним словом, все для трудящихся
igor_kir
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:06

  Scholar написав:
  ingtrans написав:По Привату дошла информация, что лимит покупки ОВГЗ назначают примерно в размере 70% от суммы в подтверждающих документах. По ICU мне назначили тоже назначили примерно в размере 70%.


Какие документы подойдут для подтверждения? Депо в том же привате разрешат использовать для покупки овгз?


наприклад такі (інфа від представника банку)

viewtopic.php?p=4675498#p4675498
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:49

  igor_kir написав:
  Scholar написав:
  ingtrans написав:По Привату дошла информация, что лимит покупки ОВГЗ назначают примерно в размере 70% от суммы в подтверждающих документах. По ICU мне назначили тоже назначили примерно в размере 70%.


Какие документы подойдут для подтверждения? Депо в том же привате разрешат использовать для покупки овгз?


Зависит от банка. Говорил сегодня с Ощадом, у меня там депо лежит. Они сказали, что это ничего не значит, все равно всю сумму нужно будет подтверждать дополнительно документами (либо справка из налоговой, либо крупная продажа). Т.е. даже депо, который лежит в самом банке, нужно при переброске на счет ЦБ подтвержать. И перед этим еще одна-полторы недели уйдет на проверку службой безопасности этого же прекрасного банка. Одним словом, все для трудящихся


Что такое проверка службой безопасности?
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:54

  greenozon написав:
  Scholar написав:
  ingtrans написав:По Привату дошла информация, что лимит покупки ОВГЗ назначают примерно в размере 70% от суммы в подтверждающих документах. По ICU мне назначили тоже назначили примерно в размере 70%.


Какие документы подойдут для подтверждения? Депо в том же привате разрешат использовать для покупки овгз?


наприклад такі (інфа від представника банку)

viewtopic.php?p=4675498#p4675498


Хм, в кінці написано "депозити підходять"
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 16:10

Зависит от банка. Говорил сегодня с Ощадом, у меня там депо лежит. Они сказали, что это ничего не значит, все равно всю сумму нужно будет подтверждать дополнительно документами (либо справка из налоговой, либо крупная продажа). Т.е. даже депо, который лежит в самом банке, нужно при переброске на счет ЦБ подтвержать. И перед этим еще одна-полторы недели уйдет на проверку службой безопасности этого же прекрасного банка. Одним словом, все для трудящихся[/quote]

Что такое проверка службой безопасности?[/quote]

ХЗ, я их спросил, мне толком не ответили. Это что-то в дополнение к финмону.
igor_kir
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 11:46

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В привате, райфе, укргазе депозиты не подходят.
pret
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 14:21

  pret написав:Scholar
В привате, райфе, укргазе депозиты не подходят.


Выходит, что они результаты собственного финмона не признают
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 17:20

  pret написав:Scholar
В привате, райфе, укргазе депозиты не подходят.


мені давніше в УкрЕсімі навіть по депозитах не хотіли взяти депозитні виписки із інших банків

по ОВДП завджи прискіпливіше перевіряють походження
але вірно сказано - в різних банках по різному
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:03

  greenozon написав:
  pret написав:Scholar
В привате, райфе, укргазе депозиты не подходят.


мені давніше в УкрЕсімі навіть по депозитах не хотіли взяти депозитні виписки із інших банків

по ОВДП завджи прискіпливіше перевіряють походження
але вірно сказано - в різних банках по різному


А як це відбувається у структурах типу ICU чи Універу, хтось зіштовхувався? Через них процес виглядає простішим, чи такий самий як у банках?
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