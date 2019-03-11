greenozon
У мене Ексім колись не захотів взяти навіть виписки з самого ж Ексіму
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:04
greenozon
У мене Ексім колись не захотів взяти навіть виписки з самого ж Ексіму
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:35
Re: Рынок ОВГЗ
Что с ICU Trade
с пятницы высит статус Offline в кабинете. Утром было написано
что Начало следующей сессии: 05.07.2021 11:30:00
Сейчас пишет Начало следующей сессии: 05.07.2021 12:00:00
Как можно купить ОВГЗ? У них система вообще работает?
Додано: Пон 05 лип, 2021 15:44
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