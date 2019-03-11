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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:04
greenozon
У мене Ексім колись не захотів взяти навіть виписки з самого ж Ексіму
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:19
все мура, приносите деньги в мешках и побольше
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:35
Что с ICU Trade
с пятницы высит статус Offline в кабинете. Утром было написано
что Начало следующей сессии: 05.07.2021 11:30:00
Сейчас пишет Начало следующей сессии: 05.07.2021 12:00:00
Как можно купить ОВГЗ? У них система вообще работает?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:35
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
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asti
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:44
asti написав:
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
О чём речь?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:52
asti написав:
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
не лише про ОВДП, а більш вагомо та загально -
Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
вступив в дію із 1 липня 2021
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:24
greenozon написав: asti написав:
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
не лише про ОВДП, а більш вагомо та загально -
Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
вступив в дію із 1 липня 2021
Що це змінює в ситуації з овдп для фізосіб?
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