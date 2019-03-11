Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 чер, 2021 22:04
greenozon У мене Ексім колись не захотів взяти навіть виписки з самого ж Ексіму
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:19
все мура, приносите деньги в мешках и побольше
prodigy
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:35
Что с ICU Trade
с пятницы высит статус Offline в кабинете. Утром было написано что Начало следующей сессии: 05.07.2021 11:30:00 Сейчас пишет Начало следующей сессии: 05.07.2021 12:00:00 Как можно купить ОВГЗ? У них система вообще работает?
alex2013a90
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:35
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
asti
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:44
asti написав:
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
О чём речь?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 08:52
asti написав:
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
не лише про ОВДП, а більш вагомо та загально -
Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
вступив в дію із 1 липня 2021
greenozon
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Додано: Вів 06 лип, 2021 10:24
greenozon написав: asti написав:
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
не лише про ОВДП, а більш вагомо та загально -
Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
вступив в дію із 1 липня 2021
Що це змінює в ситуації з овдп для фізосіб?
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Додано: Сер 07 лип, 2021 08:00
Scholar написав: greenozon написав: asti написав:
Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!
не лише про ОВДП, а більш вагомо та загально -
Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
вступив в дію із 1 липня 2021
Що це змінює в ситуації з овдп для фізосіб?
Welcome to the hell
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text
greenozon
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Додано: Сер 07 лип, 2021 08:23
ответить на вопрос как изменения влияют на физ лиц ссылкой на 50-страничный мануал это конечно бесценно) похоже через недели 2 узнаем когда кто то это все-таки прочитает и сделает какой то обзор)
UX-2019
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:47
Я наразі вже бачив вплив цього закону на колегу, що має рахунки в брокера ФФ - він перепідписував новий генеральний договір із брокером, інакше не можна було...
а так да - побачим як вплине воно на нас, клієнтів.
до речі вже починають появлятись новини із цього приводу, далі буде!
https://minfin.com.ua/ua/2021/07/06/67528487/
greenozon
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