Scholar написав: greenozon написав: asti написав: Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве! Что там за новый закон вышел по ОВГЗ?! Брокеры в замешательстве!



не лише про ОВДП, а більш вагомо та загально -





Закон України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Що це змінює в ситуації з овдп для фізосіб? Що це змінює в ситуації з овдп для фізосіб?

Welcome to the hell