Вся прелесть Закона в том, что появилось определение термина финансовые инструменты, их класификация, и подозреваю, что заложены механизмы прибыльного пользования этими самыми финансовыми инструментами. Ценные бумаги, иже ОВГЗ, один из видов финансовых инструментов, и их обращение не изменилось. В топе деривативы - типа, фючерсы, форварды, опционы и свопы на форварды и так далее. Я бы определил девиз этого закона одной фразой: "Друзья, давайте кидать друг друга, цивилизовано, посредством дериватовов"
Вся прелесть Закона в том, что появилось определение термина финансовые инструменты, их класификация, и подозреваю, что заложены механизмы прибыльного пользования этими самыми финансовыми инструментами. Ценные бумаги, иже ОВГЗ, один из видов финансовых инструментов, и их обращение не изменилось. В топе деривативы - типа, фючерсы, форварды, опционы и свопы на форварды и так далее. Я бы определил девиз этого закона одной фразой: "Друзья, давайте кидать друг друга, цивилизовано, посредством дериватовов"