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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:58

  greenozon написав:Я наразі вже бачив вплив цього закону на колегу, що має рахунки в брокера ФФ - він перепідписував новий генеральний договір із брокером, інакше не можна було...

а так да - побачим як вплине воно на нас, клієнтів.

до речі вже починають появлятись новини із цього приводу, далі буде!

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/06/67528487/


Вся прелесть Закона в том, что появилось определение термина финансовые инструменты, их класификация, и подозреваю, что заложены механизмы прибыльного пользования этими самыми финансовыми инструментами. Ценные бумаги, иже ОВГЗ, один из видов финансовых инструментов, и их обращение не изменилось. В топе деривативы - типа, фючерсы, форварды, опционы и свопы на форварды и так далее.
Я бы определил девиз этого закона одной фразой: "Друзья, давайте кидать друг друга, цивилизовано, посредством дериватовов"
joik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:10

  joik написав:
  greenozon написав:Я наразі вже бачив вплив цього закону на колегу, що має рахунки в брокера ФФ - він перепідписував новий генеральний договір із брокером, інакше не можна було...

а так да - побачим як вплине воно на нас, клієнтів.

до речі вже починають появлятись новини із цього приводу, далі буде!

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/06/67528487/


Вся прелесть Закона в том, что появилось определение термина финансовые инструменты, их класификация, и подозреваю, что заложены механизмы прибыльного пользования этими самыми финансовыми инструментами. Ценные бумаги, иже ОВГЗ, один из видов финансовых инструментов, и их обращение не изменилось. В топе деривативы - типа, фючерсы, форварды, опционы и свопы на форварды и так далее.
Я бы определил девиз этого закона одной фразой: "Друзья, давайте кидать друг друга, цивилизовано, посредством дериватовов"


Как будто в МММ кого-то загоняли насильно
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  asti написав:Вторичные дилеры (ТАС) отказываются обслуживать клиентов!

Чем аргументируют?
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  asti написав:Вторичные дилеры (ТАС) отказываются обслуживать клиентов!


що такого цікавого в ТАЗіку, щоб туди йти за бумагами :!: :?:
greenozon
 
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