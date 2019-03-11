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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 14 лип, 2021 10:23
greenozon написав:ЗІС-5
Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають
їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп)
і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)
при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги
просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене
В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:36
Scholar написав: greenozon написав:ЗІС-5
Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають
їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп)
і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)
при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги
просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене
В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?
чаще всего - более низкие комиссии + оперативность
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la9
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Додано: Чет 15 лип, 2021 12:36
la9 написав: Scholar написав: greenozon написав:ЗІС-5
Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають
їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп)
і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)
при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги
просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене
В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?
чаще всего - более низкие комиссии + оперативность
и меньшая доходность
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rasmus
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