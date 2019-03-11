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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:23

  greenozon написав:ЗІС-5

Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають
їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп)
і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)

при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги

просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене


В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:36

  Scholar написав:
  greenozon написав:ЗІС-5

Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають
їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп)
і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)

при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги

просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене


В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?

чаще всего - более низкие комиссии + оперативность
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:36

  la9 написав:
  Scholar написав:
  greenozon написав:ЗІС-5

Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають
їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп)
і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)

при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги

просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене


В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?

чаще всего - более низкие комиссии + оперативность


и меньшая доходность
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:57

Re: Рынок ОВГЗ

3 августа будут удачные долл овгз на аукционе, рекомендую.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:01

  vadymbanker написав:3 августа будут удачные долл овгз на аукционе, рекомендую.

в чем бедут заключаться их особая удачность ?
pret
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:04

Кто пользуется услугами ICU, у них можно купить только их бумаги, которые они перепродают или же у них можно купить первичку? Если можно купить первичку, то как это сделать в их программе он-лайн?
Daswer
 
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