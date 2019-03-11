Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп) і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)
при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги
просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене
В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?
Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп) і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)
при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги
просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене
В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?
чаще всего - более низкие комиссии + оперативность
Зазвичай просто так в ООО гроші не тримають їх заводять під цільову покупку (коп - в - коп) і далі куплені бумаги збегаріються в депозитарії (при термінації ООО ви можете переевсти свої кровні бумаги в інший депозитарій)
при погашенні (купон, тіло) я зразз ж вивожу гроші на власний банківський рахунок, чи купую наступні бумаги
просто так тримати гроші в ООО нема сенсу, як на мене
В чому сенс купувати через ООО замість використання крупного банку?
чаще всего - более низкие комиссии + оперативность
Daswer написав:Кто пользуется услугами ICU, у них можно купить только их бумаги, которые они перепродают или же у них можно купить первичку? Если можно купить первичку, то как это сделать в их программе он-лайн?
ICU не есть первичный диллер. Там только крупные банки. Если пакет покупки большой, то есть смысл изучать их тарифы