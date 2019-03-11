Даже речи не может быть, предостаточно налогов платим. ОВГЗ уже, отбеленные, чистые деньги.asti написав:Кто-нибудь собирается участвовать во всеобщем декларировании доходов путем покупки ОВГЗ, стоит//нет?!
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Додано: Пон 19 лип, 2021 18:08
Re: Рынок ОВГЗ
Даже речи не может быть, предостаточно налогов платим. ОВГЗ уже, отбеленные, чистые деньги.
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:10
Подскажите пожалуйста впервые постигающему науку ОВГЗ после допозитов. Если в моих сбережениях на депозитах гривна - 16%, доллары - 84% от общего капитала, теперь эти гривни пускаю на ОВГЗ - на сколько лет лучше брать исходя из здравого смысла, а также исходя из соотношений текущая доходность-возможное изменение доходности по новым ОВГЗ в перпесктиве? Цель - накопления на пенсию лет через 15. Спасибо.
Додано: Сер 21 лип, 2021 16:03
ОВГЗ конечно доходнее депозитов, но кто ж знает что будет и через пару лет?
"возможное изменение доходности по новым ОВГЗ в перпесктиве" - тоже не подлежит прогнозу: полтора года назад по гривне можно было и 19% получить за год, сейчас до 12% потолок. По доллару - 7% годовых, сейчас до 4.
Рост ставок сдерживают и причина понятна.
Додано: Сер 21 лип, 2021 16:07
% по ОВГЗ - да, но декларировать надо не забывать
А на тело вклада все равно ранее предоставлялись документы.
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:55
Re: Рынок ОВГЗ
Національний банк України підвищив облікову ставку до 8%
Значит ли это, что стоит ожидать рост ставок по ОВГЗ в ближайшее время?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:01
вероятно, что для того и поднимали ставку, чтобы больше привлечь средств, так как уже исчерпались и нерезиденты последнее время только на выход идут
а с сентября выплаты по госдолгу немалые ....
и с инфляцией, даже официальной надо считаться тоже !
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:43
Додано: Пон 26 лип, 2021 06:48
"участвовать во всеобщем декларировании доходов путем покупки ОВГЗ" - для этого случая вероятно не надо - как явка с повинной, типа хочу отбелиться!
Додано: Пон 26 лип, 2021 10:22
Отдельной нормативки по этому поводу нет, банки вынуждены будут доеб..ться
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