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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:35

Re: Рынок ОВГЗ

spiridonwot написав:Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, ответы на 3 вопроса:
1. Минфин разместил объявления по завтрашним торгам на первичке, но там не указана номинальная доходность, даже по облигациям, которые размещаются впервые. Так и должно быть? Номинальная доходность рождается в процессе подачи заявок в зависимости от заинтересованности инвесторов или как? И те облигации, которые идут на доразмещение, имеют номинальную доходность такую же, как и при первичном размещении или другую?
2. Подать заявку на первичку можно через банк или брокера на сумму от 1м? А если меньше, то только покупать у них на вторичке уже купленные ими бумаги?
3. Кто сталкивался с Авалем? У них очень высокая доходность продажи. Например, по бумаге UA4000173371 12,35% против 12,25 на ПФТС или 11,9 у Привата. Но я так понимаю, что купить у них бумаги можно при инвестиции от 2М, по крайней мере так говорится на сайте когда вбиваешь планируемую сумму инвестиции. Можно ли у них с такой доходностью купить через брокера, например?

Заранее благодарен за ответ :)
Номинальную доходность можете посмотреть в данном файле, https://mof.gov.ua/uk/download/page/3439
Важно, по какой рыночной цене(доходности) вы их купите, в момент покупки будет пересчет разницы стоимости одной бумаги, между номинальной ценой и рыночной(покупной).
Ответы на 2 и 3 вопрос есть выше я писал.
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