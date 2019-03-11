Подскажите, пожалуйста, ответы на 3 вопроса: 1. Минфин разместил объявления по завтрашним торгам на первичке, но там не указана номинальная доходность, даже по облигациям, которые размещаются впервые. Так и должно быть? Номинальная доходность рождается в процессе подачи заявок в зависимости от заинтересованности инвесторов или как? И те облигации, которые идут на доразмещение, имеют номинальную доходность такую же, как и при первичном размещении или другую? 2. Подать заявку на первичку можно через банк или брокера на сумму от 1м? А если меньше, то только покупать у них на вторичке уже купленные ими бумаги? 3. Кто сталкивался с Авалем? У них очень высокая доходность продажи. Например, по бумаге UA4000173371 12,35% против 12,25 на ПФТС или 11,9 у Привата. Но я так понимаю, что купить у них бумаги можно при инвестиции от 2М, по крайней мере так говорится на сайте когда вбиваешь планируемую сумму инвестиции. Можно ли у них с такой доходностью купить через брокера, например?
Заранее благодарен за ответ
Номинальную доходность можете посмотреть в данном файле, https://mof.gov.ua/uk/download/page/3439 Важно, по какой рыночной цене(доходности) вы их купите, в момент покупки будет пересчет разницы стоимости одной бумаги, между номинальной ценой и рыночной(покупной). Ответы на 2 и 3 вопрос есть выше я писал.
При первичном размещение бумаги формируется номинальная доходность её, путем диалога первичных дилеров и Минфина. Первичные дилеры в свою очередь говорят примерную доходность своим клиентам, - инвесторам бумаг. Для того чтобы 100% купить бумаг, просите у своего дилера не конкурентную заявку, с конкурентной заявкой могут вас не удовлетворить. Для деталей пишите в личку..