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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:35

Re: Рынок ОВГЗ

spiridonwot написав:Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, ответы на 3 вопроса:
1. Минфин разместил объявления по завтрашним торгам на первичке, но там не указана номинальная доходность, даже по облигациям, которые размещаются впервые. Так и должно быть? Номинальная доходность рождается в процессе подачи заявок в зависимости от заинтересованности инвесторов или как? И те облигации, которые идут на доразмещение, имеют номинальную доходность такую же, как и при первичном размещении или другую?
2. Подать заявку на первичку можно через банк или брокера на сумму от 1м? А если меньше, то только покупать у них на вторичке уже купленные ими бумаги?
3. Кто сталкивался с Авалем? У них очень высокая доходность продажи. Например, по бумаге UA4000173371 12,35% против 12,25 на ПФТС или 11,9 у Привата. Но я так понимаю, что купить у них бумаги можно при инвестиции от 2М, по крайней мере так говорится на сайте когда вбиваешь планируемую сумму инвестиции. Можно ли у них с такой доходностью купить через брокера, например?

Заранее благодарен за ответ :)
Номинальную доходность можете посмотреть в данном файле, https://mof.gov.ua/uk/download/page/3439
Важно, по какой рыночной цене(доходности) вы их купите, в момент покупки будет пересчет разницы стоимости одной бумаги, между номинальной ценой и рыночной(покупной).
Ответы на 2 и 3 вопрос есть выше я писал.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:43

vadymbanker
В файле информация об уже состоявшихся выпусках. А меня интересует как формируется доходность нового выпуска https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx первый столбец "Первинне розміщення" .
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:40

Re: Рынок ОВГЗ

spiridonwot написав:vadymbanker
В файле информация об уже состоявшихся выпусках. А меня интересует как формируется доходность нового выпуска https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx первый столбец "Первинне розміщення" .
При первичном размещение бумаги формируется номинальная доходность её, путем диалога первичных дилеров и Минфина. Первичные дилеры в свою очередь говорят примерную доходность своим клиентам, - инвесторам бумаг.
Для того чтобы 100% купить бумаг, просите у своего дилера не конкурентную заявку, с конкурентной заявкой могут вас не удовлетворить.
Для деталей пишите в личку..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:17

vadymbanker
премного благодарен, плюсую
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:51

Котировки ICU

Добрый вечер. Где-то в свободном доступе выкладываются котировки ICU? Или их можно только в ICU trade увидеть, подписав договор?
Ни на сайте, ни на online.icu не нашел(
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:47

  spiridonwot написав:Добрый вечер. Где-то в свободном доступе выкладываются котировки ICU? Или их можно только в ICU trade увидеть, подписав договор?
Ни на сайте, ни на online.icu не нашел(


У вільному доступі не бачив

Мені приходять на емейл(нерегулярно) і в онлайн площадці викладають котіровки в опер час. (котіровки там +0.2% до того що на пошту приходить)
можу викладати якщо є інтерес
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:49

Трошки не в тему, але дотична тема - муніципальні облігації,
що де як, тренди, думки, аналіз

слухав на цьому тижні вебінар від CBonds

https://youtu.be/y4qAhVffxJ4
кому буде цікаво - є усі презентації доповідачів в пдф
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:50

  spiridonwot написав:Добрый вечер. Где-то в свободном доступе выкладываются котировки ICU? Или их можно только в ICU trade увидеть, подписав договор?
Ни на сайте, ни на online.icu не нашел(
запросите здесь https://online.icu/ru/
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:34

Брокеры, которые, обслуживают ОВГЗ, могут дать трейдинг в обеспечение этих ОВГЗ?

Такие брокеры дают есть в России, дают пользоваться в обеспечении ОФС в RUR
proftpd66
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