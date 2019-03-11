При погашенні приходить шаблонний емейл
в ньому сума, дата і ін.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 сер, 2021 08:43
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:11
Re: Рынок ОВГЗ
Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)
Додано: Вів 17 сер, 2021 07:12
Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь
Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется
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