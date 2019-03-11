myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)
Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется
myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)
Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется
ага, доходность при покупке пока сам все не пересчитаешь, не узнаешь сколько реально получишь, там таких хитро сделанных каждый первый так что я бы не стал доверять этим "свидетелям YTM")