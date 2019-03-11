myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)
Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется
myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)
Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется
ага, доходность при покупке пока сам все не пересчитаешь, не узнаешь сколько реально получишь, там таких хитро сделанных каждый первый так что я бы не стал доверять этим "свидетелям YTM")
По бумагам SIM менеджер депозитов с соседней ветки считал даже меньше, чем выходило по факту. А по YTM - то там не верить брокеру и самому считать доходность - пустая трата времени. Банально, на момент реинвеста бумаги не будет в наличии. Еще и комис посчитать нужно... И ничего, что это могут быть копейки, ведь нам же нужно высчитать доходность до копейки . Так что, по таким бумагам проще принимать доходность на 0,5% прим. ниже