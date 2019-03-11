При погашенні приходить шаблонний емейл
в ньому сума, дата і ін.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 сер, 2021 08:43
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:11
Re: Рынок ОВГЗ
Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)
Додано: Вів 17 сер, 2021 07:12
Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь
Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется
Додано: Вів 17 сер, 2021 08:41
ага, доходность при покупке
пока сам все не пересчитаешь, не узнаешь сколько реально получишь, там таких хитро сделанных каждый первый так что я бы не стал доверять этим "свидетелям YTM")
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:37
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:40
Поточні котіровки ICU (із онлайн площадки)
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:49
greenozon А вы уверены в котировках Универа? По некоторым бумагам они выше котировок icu на 1,1%! Например - 214498 - 01.12.21 - 7,40% и 8,50%
Востаннє редагувалось la9 в Вів 17 сер, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:56
Re: Рынок ОВГЗ
По бумагам SIM менеджер депозитов с соседней ветки считал даже меньше, чем выходило по факту.
А по YTM - то там не верить брокеру и самому считать доходность - пустая трата времени. Банально, на момент реинвеста бумаги не будет в наличии. Еще и комис посчитать нужно... И ничего, что это могут быть копейки, ведь нам же нужно высчитать доходность до копейки . Так что, по таким бумагам проще принимать доходность на 0,5% прим. ниже
Додано: Вів 17 сер, 2021 13:39
Где то в в конце 18 и начале 19 года, когда еще на ОВГЗ был военный сбор, на глаза попались рассчеты какого то видного економиста, не припомню фамилии, тогда агитировали народ на ОВГЗ, так вот суть рассчетов сводилась к тому, что оптимальная економически выгодная сумма вложений в ОВГЗ для физического лица 2 000 000 грн. в одну бамагу с обязательной реинвестицией купонного дохода на 5 и более лет под ставку около 17%. Как бы это убедило. Потом агитировали покупать даже одну бумагу. Сейчас ставки упали и 400 тисяч сумма с которой еще будут кормится брокер и банки да и год это только трансакционные издержки.
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