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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 08:43

  la9 написав:Напомните, при поступлении в icu trade купона или погашения, какие-то уведомления куда-то приходят?

При погашенні приходить шаблонний емейл
в ньому сума, дата і ін.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:11

Re: Рынок ОВГЗ

Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)
myloran
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 07:12

  myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)

Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 08:41

  la9 написав:
  myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)

Не корректный вопрос. Вы не указали идентификатор бумаги. Одну бумагу выгодней купить у одного, а другую - возможно, у другого. Да и какой расчет? Сроки выплаты %% смотрите здесь https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
Доходность будет указана при покупке у брокера. Детальный расчет, до копейки, вам вряд ли кто сделает, цена покупки бумаги каждый день меняется

ага, доходность при покупке :D :D :D
пока сам все не пересчитаешь, не узнаешь сколько реально получишь, там таких хитро сделанных каждый первый так что я бы не стал доверять этим "свидетелям YTM")
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:37

  myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)


Поточні котіровкі Універа

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:40

Поточні котіровки ICU (із онлайн площадки)

http://prntscr.com/1q3rn4e
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:49

greenozon А вы уверены в котировках Универа? По некоторым бумагам они выше котировок icu на 1,1%! Например - 214498 - 01.12.21 - 7,40% и 8,50%
Востаннє редагувалось la9 в Вів 17 сер, 2021 11:58, всього редагувалось 1 раз.
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:56

Re: Рынок ОВГЗ

  UX-2019 написав:YTM
По бумагам SIM менеджер депозитов с соседней ветки считал даже меньше, чем выходило по факту.
А по YTM - то там не верить брокеру и самому считать доходность - пустая трата времени. Банально, на момент реинвеста бумаги не будет в наличии. Еще и комис посчитать нужно... И ничего, что это могут быть копейки, ведь нам же нужно высчитать доходность до копейки :mrgreen: . Так что, по таким бумагам проще принимать доходность на 0,5% прим. ниже
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:39

  myloran написав:Вопрос, где выгодней будет положить 400к грн на 1 год, универ, icu, другой вариант? Кто-то может помочь с расчетом?(сам расчет было бы тоже здорово увидеть)


Где то в в конце 18 и начале 19 года, когда еще на ОВГЗ был военный сбор, на глаза попались рассчеты какого то видного економиста, не припомню фамилии, тогда агитировали народ на ОВГЗ, так вот суть рассчетов сводилась к тому, что оптимальная економически выгодная сумма вложений в ОВГЗ для физического лица 2 000 000 грн. в одну бамагу с обязательной реинвестицией купонного дохода на 5 и более лет под ставку около 17%. Как бы это убедило. Потом агитировали покупать даже одну бумагу. Сейчас ставки упали и 400 тисяч сумма с которой еще будут кормится брокер и банки да и год это только трансакционные издержки.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:10

Re: Рынок ОВГЗ

Спасибо всем за ответы!
Попробовал посчитать по котировкам, которые предоставил greenozon. Буду благодарен, если кто-то посмотрит и укажет на ошибки: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing.

Из того, что получилось, icu на такой сумме в целом более выгоден, хотя универ на некоторых облигациях дает больше. Хотя тут еще вопрос, меняет ли приложение wotan комиссии универа? там вроде как покупка/продажа за 1грн? + вроде еще где-то слышал, что если денег на счету нет, комиссия тоже не начисляется, может кто-то подтвердить или опровергнуть?
myloran
 
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