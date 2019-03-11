це котіровки із тегеграм каналу того ж таки Універу..
якщо знаєте інші місяц - поділіться
вроді в моб. додатку Wotan ще мають бути котіровки Універа
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 сер, 2021 18:38
це котіровки із тегеграм каналу того ж таки Універу..
якщо знаєте інші місяц - поділіться
вроді в моб. додатку Wotan ще мають бути котіровки Універа
Додано: Вів 17 сер, 2021 18:42
myloran
а що це в вас зверху в докумнті за секція?
Открытие счета 500 500
Ежемесечное обслуживание счета 100 1200
це якісь дорогущі банки?
бо що в Універ, що в ICU відкриття 0
помісячна абонка - 0
таку дурість можуть лише банки собі (поки що) дозволити
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