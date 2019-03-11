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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:38

  la9 написав:greenozon А вы уверены в котировках Универа? По некоторым бумагам они выше котировок icu на 1,1%! Например - 214498 - 01.12.21 - 7,40% и 8,50%


це котіровки із тегеграм каналу того ж таки Універу..
якщо знаєте інші місяц - поділіться
вроді в моб. додатку Wotan ще мають бути котіровки Універа
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:42

myloran

а що це в вас зверху в докумнті за секція?

Открытие счета 500 500
Ежемесечное обслуживание счета 100 1200


це якісь дорогущі банки?

бо що в Універ, що в ICU відкриття 0
помісячна абонка - 0

таку дурість можуть лише банки собі (поки що) дозволити
greenozon
 
Повідомлень: 11698
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 905 раз.
 
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