це котіровки із тегеграм каналу того ж таки Універу..
якщо знаєте інші місяц - поділіться
вроді в моб. додатку Wotan ще мають бути котіровки Універа
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 сер, 2021 18:38
це котіровки із тегеграм каналу того ж таки Універу..
якщо знаєте інші місяц - поділіться
вроді в моб. додатку Wotan ще мають бути котіровки Універа
Додано: Вів 17 сер, 2021 18:42
myloran
а що це в вас зверху в докумнті за секція?
Открытие счета 500 500
Ежемесечное обслуживание счета 100 1200
це якісь дорогущі банки?
бо що в Універ, що в ICU відкриття 0
помісячна абонка - 0
таку дурість можуть лише банки собі (поки що) дозволити
Додано: Вів 17 сер, 2021 19:07
Я цю інформацію знайшов на їх сайті:
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:39
myloran
в Універі відкриття = 0 грн
обслуговування в місяць теж 0
якщо працюєте із суто ОВДП
Додано: Пон 23 сер, 2021 10:01
Как-то у вас сложно всё. Забиваете в эксель в одну колонку даты, в другую ожидаемые денежные потоки в эти даты (погашение и купонный доходс с плюсом, расход на комиссии и непосредственно на покупку ОГВЗ с минусом). И считаете доходность формулой XIRR - (в гугле даст понять как она работает).
Додано: Чет 26 сер, 2021 21:16
Дякую за інформацію! Дійсно, менеджер сьогодні підтвердив, що існує тільки комісія в 30грн/міс, при наявності залишку на рахунку. Що мене смутило, так це комісія за переказ з банківської картки в 0.5-1%, невже це нормально і всі її сплачують?
+ тут вже питання з чого вони тоді заробляють?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:40
Re: Рынок ОВГЗ
Ця комісія повністю залежить від вашого банку і рахунку (чи картки) з яким ви працюєте
Підказка - є такі бнаки. де вхід і вихід СЕП = 0 комісія
щодо дуже важливого питання
>>+ тут вже питання з чого вони тоді заробляють?
а ви як думаєте?
явно не з комісії 30 грн (яку до речі теж можна уникати!)
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