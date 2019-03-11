RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:38

  la9 написав:greenozon А вы уверены в котировках Универа? По некоторым бумагам они выше котировок icu на 1,1%! Например - 214498 - 01.12.21 - 7,40% и 8,50%


це котіровки із тегеграм каналу того ж таки Універу..
якщо знаєте інші місяц - поділіться
вроді в моб. додатку Wotan ще мають бути котіровки Універа
greenozon
 
Повідомлень: 11719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:42

myloran

а що це в вас зверху в докумнті за секція?

Открытие счета 500 500
Ежемесечное обслуживание счета 100 1200


це якісь дорогущі банки?

бо що в Універ, що в ICU відкриття 0
помісячна абонка - 0

таку дурість можуть лише банки собі (поки що) дозволити
greenozon
 
Повідомлень: 11719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 19:07

  greenozon написав:myloran

а що це в вас зверху в докумнті за секція?

Открытие счета 500 500
Ежемесечное обслуживание счета 100 1200


це якісь дорогущі банки?

бо що в Універ, що в ICU відкриття 0
помісячна абонка - 0

таку дурість можуть лише банки собі (поки що) дозволити


Я цю інформацію знайшов на їх сайті: https://drive.google.com/file/d/1q8uN5D ... nvzg-/view.
myloran
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.06.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:39

myloran

в Універі відкриття = 0 грн
обслуговування в місяць теж 0
якщо працюєте із суто ОВДП
greenozon
 
Повідомлень: 11719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 10:01

  myloran написав:Спасибо всем за ответы!
Попробовал посчитать по котировкам, которые предоставил greenozon. Буду благодарен, если кто-то посмотрит и укажет на ошибки: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing.

Из того, что получилось, icu на такой сумме в целом более выгоден, хотя универ на некоторых облигациях дает больше. Хотя тут еще вопрос, меняет ли приложение wotan комиссии универа? там вроде как покупка/продажа за 1грн? + вроде еще где-то слышал, что если денег на счету нет, комиссия тоже не начисляется, может кто-то подтвердить или опровергнуть?

Как-то у вас сложно всё. Забиваете в эксель в одну колонку даты, в другую ожидаемые денежные потоки в эти даты (погашение и купонный доходс с плюсом, расход на комиссии и непосредственно на покупку ОГВЗ с минусом). И считаете доходность формулой XIRR - (в гугле даст понять как она работает).
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:16

  greenozon написав:myloran

в Універі відкриття = 0 грн
обслуговування в місяць теж 0
якщо працюєте із суто ОВДП


Дякую за інформацію! Дійсно, менеджер сьогодні підтвердив, що існує тільки комісія в 30грн/міс, при наявності залишку на рахунку. Що мене смутило, так це комісія за переказ з банківської картки в 0.5-1%, невже це нормально і всі її сплачують?

+ тут вже питання з чого вони тоді заробляють?
myloran
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.06.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:40

Re: Рынок ОВГЗ

  myloran написав:Що мене смутило, так це комісія за переказ з банківської картки в 0.5-1%, невже це нормально і всі її сплачують?


Ця комісія повністю залежить від вашого банку і рахунку (чи картки) з яким ви працюєте

Підказка - є такі бнаки. де вхід і вихід СЕП = 0 комісія


щодо дуже важливого питання
>>+ тут вже питання з чого вони тоді заробляють?

а ви як думаєте? :)
явно не з комісії 30 грн (яку до речі теж можна уникати!)
greenozon
 
Повідомлень: 11719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:51

myloran
так у них маржа +/- 2%, з того і заробляють... Купівля - 12% - продаж - 10%... Уважно дивіться пропозиції... А от як цього уникнути - сам ще не розумію... Можливо хтось з місцевих "авторитетів" нам підкаже...
dobson
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:11

  dobson написав:myloran
так у них маржа +/- 2%, з того і заробляють... Купівля - 12% - продаж - 10%... Уважно дивіться пропозиції... А от як цього уникнути - сам ще не розумію... Можливо хтось з місцевих "авторитетів" нам підкаже...


Маржа брокера это комерческая тайна, поскольку мало кто знает принимает брокер участие в первичном аукционе Минфина или откупает у клиентов или перепродает клиенсткие бумаги, многое зависит от выпуска потому комисионные издержки выглядят как крючок для затравки
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:28

Рынок ОВГЗ

joik написав:
  dobson написав:myloran
так у них маржа +/- 2%, з того і заробляють... Купівля - 12% - продаж - 10%... Уважно дивіться пропозиції... А от як цього уникнути - сам ще не розумію... Можливо хтось з місцевих "авторитетів" нам підкаже...


Маржа брокера это комерческая тайна, поскольку мало кто знает принимает брокер участие в первичном аукционе Минфина или откупает у клиентов или перепродает клиенсткие бумаги, многое зависит от выпуска потому комисионные издержки выглядят как крючок для затравки
Покупайте на аукционах или у райфа. Смотря где выше доходность.
vadymbanker
 
Повідомлень: 722
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 213214215216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1, 2, 3
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
28 20320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 чер, 2021 13:30
buratinyo
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 24516
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 15802
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.