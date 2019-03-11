Из того, что получилось, icu на такой сумме в целом более выгоден, хотя универ на некоторых облигациях дает больше. Хотя тут еще вопрос, меняет ли приложение wotan комиссии универа? там вроде как покупка/продажа за 1грн? + вроде еще где-то слышал, что если денег на счету нет, комиссия тоже не начисляется, может кто-то подтвердить или опровергнуть?
Как-то у вас сложно всё. Забиваете в эксель в одну колонку даты, в другую ожидаемые денежные потоки в эти даты (погашение и купонный доходс с плюсом, расход на комиссии и непосредственно на покупку ОГВЗ с минусом). И считаете доходность формулой XIRR - (в гугле даст понять как она работает).
в Універі відкриття = 0 грн обслуговування в місяць теж 0 якщо працюєте із суто ОВДП
Дякую за інформацію! Дійсно, менеджер сьогодні підтвердив, що існує тільки комісія в 30грн/міс, при наявності залишку на рахунку. Що мене смутило, так це комісія за переказ з банківської картки в 0.5-1%, невже це нормально і всі її сплачують?
myloran так у них маржа +/- 2%, з того і заробляють... Купівля - 12% - продаж - 10%... Уважно дивіться пропозиції... А от як цього уникнути - сам ще не розумію... Можливо хтось з місцевих "авторитетів" нам підкаже...
dobson написав:myloran так у них маржа +/- 2%, з того і заробляють... Купівля - 12% - продаж - 10%... Уважно дивіться пропозиції... А от як цього уникнути - сам ще не розумію... Можливо хтось з місцевих "авторитетів" нам підкаже...
Маржа брокера это комерческая тайна, поскольку мало кто знает принимает брокер участие в первичном аукционе Минфина или откупает у клиентов или перепродает клиенсткие бумаги, многое зависит от выпуска потому комисионные издержки выглядят как крючок для затравки
dobson написав:myloran так у них маржа +/- 2%, з того і заробляють... Купівля - 12% - продаж - 10%... Уважно дивіться пропозиції... А от як цього уникнути - сам ще не розумію... Можливо хтось з місцевих "авторитетів" нам підкаже...
Маржа брокера это комерческая тайна, поскольку мало кто знает принимает брокер участие в первичном аукционе Минфина или откупает у клиентов или перепродает клиенсткие бумаги, многое зависит от выпуска потому комисионные издержки выглядят как крючок для затравки
Покупайте на аукционах или у райфа. Смотря где выше доходность.