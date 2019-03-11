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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:38

Бомба ньюз - в ICU запиляли моб додатки до платформи ICU Trade
є ios, є android
greenozon
 
Повідомлень: 11731
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 910 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:37

Т.е. через браузер в телефоне зайти это были муки, а теперь Бомба). Что стало лучше (правда и раньше было хорошо)?
Serhiy_Y
 
Повідомлень: 176
З нами з: 15.04.14
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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